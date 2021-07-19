الفنانة المصرية وفاء عامر "تتسبب" عن غير قصد بشائعة وفاة فنان شاب

تسببت الفنانة المصرية وفاء عامر عن غير قصد بنشر شائعة وفاة الفنان الشاب محمد السعدني.

وأعلنت عبر "فيسبوك" عن وفاة أحد أصدقائها المقربين الذي يدعى محمد السعدني، ليربط كثير من رواد التواصل الاجتماعي بينه وبين الفنان الشاب، ويجري تداول الخبر على بعض المواقع الإخبارية.

ونفى الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر صحة ما تم تداوله عن وفاة الفنان الشاب محمد السعدني، مؤكدا أن ما ينشر عن ذلك الموضوع لا أساس له من الصحة.

وقال عزوز في تصريحات صحفية إن محمد السعدني الذي توفي لا تعلم عنه النقابة شيئا، أما الفنان محمد السعدني الذي تم تداول صورته فهو حي يرزق، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

من جهته، نشر الفنان محمد السعدني فيديو بخاصية البث المباشر عبر حسابه الرسمي ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب:"أنا الحمد لله كويس وزي الفل ومازلت على قيد الحياة الحمد لله ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين".

وقال السعدني إنه فوجئ بكم كبير من الاتصالات والرسايل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، بينما كان موجودا في مارينا بالساحل الشمالي ويحضر السحور استعدادا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأوضح أنه تلقى اتصالات بشكل هيستيري، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "لايف" عبر صفحته، مشيرا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجها اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالا من والدته وأخوته ووجدهم يبكون بجانب أصدقائه المقربين أيضا، مطالبا بالتأكد من الأخبار قبل نشرها.

يذكر أن محمد السعدني شارك في العديد من الأفلام، أهمها "مطب صناعي"، و"آسف على الإزعاج"، و"عندليب الدقي"، و"خليك في حالك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية