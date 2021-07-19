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أحد مشايخ الحرم المكي يعلق على تركيز بعض القنوات على النساء أثناء نقل مراسم الحج

مجتمع

أحد مشايخ الحرم المكي يعلق على تركيز بعض القنوات على النساء أثناء نقل مراسم الحج
Reuters
الحج
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علق حسين بن حسن الفيفي عضو هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف، على تركيز بعض القنوات على النساء أثناء نقل مراسم الحج.

وقال في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين، إن "بعض القنوات التي تنقل وقوف الحجاج بعرفات ودفعهم إلى مزدلفة يركز المصورون والمصورات فيها على النساء خصوصا الآتي يكشفن وجوههن".

وأضاف "كأنهم يريدون أن يمرروا فكرة ومنهجا للناس بأن هؤلاء النساء وهن في عبادة عظيمة كاشفات لوجوههن بالحجاب العصري، فيعطون ذلك صبغة شرعية ليقبلها المجتمع".

المصدر: "تويتر"

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