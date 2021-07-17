انتقادات لـ3 وزراء أتراك تفقدوا كارثة فيضان ريزا بـ "3 طائرات منفصلة"

تعرض 3 وزراء أتراك لانتقادات حادة بسبب ذهابهم إلى موقع الفيضان في ولاية ريزا التركية، بـ 3 طائرات منفصلة، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

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فقد توجه وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير البيئة والتوسع العمراني مراد تشوروم، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو، إلى ولاية ريزا بعدما شهدت فيضانات كارثية راح ضحيتها 6 أشخاص.

وبحسب الصحيفة، فإن "المثير في هذه الزيارة هو أنهم توجهوا إلى موقع الكارثة بثلاث طائرات منفصلة، وقد شوهدت الطائرات الثلاث جنبا إلى جنب في مطار ريزا، مما تسبب في حالة غضب عامة، بسبب الإسراف الحكومي وعدم الإحساس بالكارثة".

وضربت الأمطار الغزيرة ولاية ريزا المشهورة بزراعة الشاي في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، ما أدى إلى جرف سيارات وتسبب في انهيار عدد من المنازل.

وقد أدت الأمطار الغزيرة أيضا إلى قطع الوصول إلى عشرات القرى وقطعت إمدادات الكهرباء.

المصدر: زمان