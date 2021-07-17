فنان مصري يناشد السيسي التدخل لوقف الإساءات بحق شقيقه المتوفي

ناشد الفنان المصري رامي صبري الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لوقف ما وصفها بـ"تجاوزات وإساءات" البعض بحق شقيقه الفنان كريم صبري، الذي لقي مصرعه غرقا قبل أيام.

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وكان كريم صبري لقي مصرعه غرقا في بركة ماء في ترعة المريوطية في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، بعدما هرب من مصحة لعلاج الإدمان كانت قد أودعته فيها أسرته قبل رحيله بيوم واحد.

وعبر رامي صبري في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" عن غضبه بسبب الحديث في هذا الشأن وشدد أن على "هذه خصوصيات لا يجوز للبعض التدخل فيها"، مهددا باللجوء للقضاء.

وطالب بـ "احترام حرمة الميت إضافة إلى إصدار قوانين تحفظ الحياة الشخصية من الاستباحة، أو تفعيل تلك القوانين حال كانت موجودة".

وكتب رامي صبري في منشوره: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الإنسانية وبصفته أبا لكل شاب مصري، وأناشد دولتنا المصرية العظيمة بقوانينها وأحكامها العادلة التي تحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسي، وأطلب من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام ومجلس النواب أن يتم وضع حد للتجاوزات التي تقع علينا من قِبل كل من استباح الخوض في حياتنا الشخصية".

وأكد رامي صبري أن "لأسرته الحق في الحفاظ على عدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المسيء والمتدني، والتشهير غير القانوني الذي تعاملت به العديد من المنتديات والمواقع الإخبارية فيما يتعلق بوفاة أخي كريم صبري".

وأضاف "لم يراعوا حرمة الميت، ولا مشاعر الأم والأب، وبدلًا من الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية، وتم استغلالنا بشكل غير آدمي"، بحسب تعبيره.

المصدر: "إنستغرام"