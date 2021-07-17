حنان ترك تدعو جمهورها إلى التبرع لـ"الغارمين" بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

وجهت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، رسالة إلى جمهورها، تدعوه إلى "التبرع للغارمين لتمكينهم من قضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم".

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وفي مقطع فيديو نشرته في "فيسبوك"، توجهت حنان ترك إلى جمهورها قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين، وسعداء ومتهنيين، وراضيين وراضي عنكم رب العالمين، مستورين"، موضحة أن "أعدادا كبيرة من الغارمين لن يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم كونهم في السجون بعدما كان حلمهم الوحيد وهو ستر أبنائهم".

ودعت الفنانة المصرية المعتزلة إلى "المشاركة بقوة في حملة التبرع والمشاركة في إخراجهم من السجون"، عبر "التبرع لمؤسسة مصر الخير عبر حسابها 100100 في جميع البنوك المصرية".

المصدر: RT