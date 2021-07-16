رجل أعمال روسي يدفع 150 مليون جنيه إسترليني لطليقته بموجب تسوية تفريق

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رجل الأعمال الروسي الملياردير فرهاد أحمدوف، توصل إلى اتفاق مع طليقته تاتيانا بموجب تسوية تفريق تنظر فيها محكمة بريطانية.

وحسب صحيفة "الغارديان"، فإن أحمدوف سيدفع لطليقته 150 مليون جنيه إسترليني، وليس 450 مليونا كما طالبت المحكمة سابقا.

وأكد محامي الملياردير أن موكله توصل إلى الاتفاق مع زوجته السابقة التي وافقت على قبول التعويض بالأموال والقطع الفنية.

وفي وقت سابق رفض أحمدوف قرار المحكمة الذي كان يلزمه بدفع 41.5% من قيمة ممتلكاتهما المشتركة التي تقدر بمليار جنيه إسترليني، ما تسبب باستمرار الجدل بين الطليقين أمام المحكمة.

وفي بداية المرافعات القضائية كانت تاتيانا أحمدوفا تطالب زوجها بـ350 مليون جنيه إسترليني، ثم طالبت بزيادة المبلغ 95 مليونا وإضافة مجموعة من القطع الفنية بقيمة 112 مليون جنيه، كما حاولت أيضا الحصول على ملكية ياخت تقدر قيمته بـ300 مليون جنيه.

وفي 2016 أصدرت المحكمة البريطانية التي نظرت في القضية، حكما بدفع أحمدوف لطليقته 450 مليون جنيه.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية آنذاك إنه أكبر مبلغ في تاريخ النظر في قضايا الطلاق.

المصدر: إنترفاكس