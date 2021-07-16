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الداخلية السورية: القبض على "مطلوب خطير" بجرائم قتل وطعن

مجتمع

الداخلية السورية: القبض على
RT
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أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على "مطلوب خطير" صدرت بحقه 13 بطاقة بحث ونشرات شرطية مختلفة.

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وأوضحت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي في طرطوس تمكن من إلقاء القبض على (مازن . م) تولد 1982 المطلوب بـ13 إذاعة بحث ونشرات شرطية بجرائم قتل وإطلاق للنار وطعن وفرار وإرهاب المواطنين.

وأضافت أن الفرع صادر لديه قنبلتين يدويتين وبندقية من نوع "بومبكشن".

وأشارت إلى أن المقبوض عليه سيحال للقضاء المختص أصولا.

 

المصدر: RT

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