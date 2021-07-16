مصر.. بطل واقعة فيديو قطار "أشمون طنطا" المثيرة للجدل يتحدث عن "أسعد" يوم في حياته (صورة)

وجه محمد رشاد صاحب واقعة فيديو قطار منوف المثير للجدل، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد قراره حضور احتفالية "حياة كريمة".

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وشكر رشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتكريمه خلال مؤتمر "حياة كريمة" في استاد القاهرة، مؤكدا أن "هذا اليوم أسعد يوم في حياته، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل المصريين".

وأضاف صاحب واقعة قطار منوف، في أول تصريحات له بعد تكريمه خلال المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يهتم بجميع المواطنين ومشاكلهم، مؤكدا أن لفتة تكريمه مساء اليوم الخميس، تعد وساما على صدره.

وكان فيديو نشرته سيدة مصرية قد أثار الجدل في مصر، بعدما التقطت واقعة داخل قطار "أشمون طنطا"، خلال الاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب التذكرة.

وقالت السيدة إنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة، مطالبا الشخص نفسه بدفعها.

وأضافت سيدة القطار الجديدة، أن الكمسري كان برفقته أحد الأشخاص وهو من اعتدى على المواطن بالضرب وأهانه أمام ابنته، التي دخلت في نوبة بكاء متواصلة عندما شاهدت والدها وهو يعتدى عليه، ووفق رواية جميع الشهود بالقطار، مؤكدة أنها طلبت من المحصل دفع الأجرة ولكنه رفض فقامت بتحذيره من أن ما بقوم به غير قانوني لأن أكثر من شخص حاول دفع قيمة الغرامة، ولكنه أصر على موقفه رافضا استلام الأموال، وبعدها بدأت في تصوير الواقعة لكي تصل إلى المسؤولين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية