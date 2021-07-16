مصر.. محمد رمضان يرد على سخرية أحمد الفيشاوي (صورة)

رد الفنان المصري محمد رمضان على الفنان أحمد الفيشاوي بعد ساعات من نشر الأخير فيديو لمحمد رمضان وهو يسخر منه.

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ويظهر في الفيديو محمد رمضان وهو يعوم داخل حمام سباحة، ويشرب العصير على أنغام أغنية "أنا مش عارفني" لعبد الباسط حمودة، دون أن يعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو بأي شيء.

ورد محمد رمضان عبر خاصية "الاستوري"، على الفيشاوي بنشره صورة للفيديو، معلقا بقوله: "I love my fans"، ومعناها أنا أحب جمهوري.

وتعرض أحمد الفيشاوي لهجوم حاد من المتابعين، وعلق العديد قائلا: "نمبر وان عاملك عقدة"، "حطوا في دماغك ليه"، "ما تشتغل على نفسك أحسن ماتشغل نفسك بغيرك أوي كده".

وكان الفيشاوي طرح أغنية ضد محمد رمضان بعنوان "نمبر 2" للسخرية من الفنان محمد رمضان، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وقتها، حيث شهدت الفترة الماضية خلافات بين الفنانين بسبب تصريحات محمد رمضان حول كونه "نمبر 1".

المصدر: الوطن