ماذا قصد السيسي بكلمة "بلاش هري" عند حديثه عن سد النهضة؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن سد النهضة الإثيوبي: "هقولكم كلمة بتقولوها كتير بلاش هري".

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بتلك الجملة أنهى الرئيس المصري تعليقه حول أزمة السد الإثيوبي، أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

وحول معنى كلمة "الهري" في اللغة العربية، أوضح إسلام درويش، مدرس لغة عربية، إنها تأتي من كلمة "الهُراء"، وهو الكلام الكثير الفاسد، لا نظام له ولا فائدة منه، وفقا لما جاء بمعاجم اللغة العربية.

ويقول المصريون بشكل دائم عن حديث شخص بشكل مستمر دون فائدة "بلاش هري وحرق كلام كتير"، وهي كلمة متداولة بشكل كبير لدى الشعب المصري.

المصدر: الوطن + RT