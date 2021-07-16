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بدعوة من السيسي.. صاحب "واقعة كمساري قطار منوف" يحضر احتفالية "حياة كريمة"

مجتمع

بدعوة من السيسي.. صاحب
Reuters
بدعوة من السيسي.. صاحب "واقعة كمسري قطار منوف" يحضر احتفالية "حياة كريمة"
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شهدت مبادرة "حياة كريمة" حضور العامل الذي اعتدى عليه كمساري قطار منوف، وذلك بدعوة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت مقدمة المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" أعلنت عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصاحب واقعة كمسري قطار (منوف - طنطا) لحضوره الاحتفالية.

وقالت إنه إيمانا من الرئيس بأن الحياة الكريمة ليست سكنا كريما أو صحة أو تعليما لكنها عزة نفس وإنسانية وكرامة أيضا، دعا الرئيس محمد رشاد مصطفى صاحب "واقعة كمسري" قطار منوف طنطا.

يذكر أن محافظ المنوفية كرم العامل الذي ضرب من قبل الكمساري أمام ابنته فيما أحال وزير النقل الكمساري للتحقيق.

وذكرت مؤسسة "حياة كريمة" في بيان، أن أجندة المؤتمر تشهد عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة"، وبداياتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

وكان السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في عام 2021 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.

بدعوة من السيسي.. صاحب
بدعوة من السيسي.. صاحب

المصدر: RT

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