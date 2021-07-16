بدعوة من السيسي.. صاحب "واقعة كمساري قطار منوف" يحضر احتفالية "حياة كريمة"

شهدت مبادرة "حياة كريمة" حضور العامل الذي اعتدى عليه كمساري قطار منوف، وذلك بدعوة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت مقدمة المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" أعلنت عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصاحب واقعة كمسري قطار (منوف - طنطا) لحضوره الاحتفالية.

وقالت إنه إيمانا من الرئيس بأن الحياة الكريمة ليست سكنا كريما أو صحة أو تعليما لكنها عزة نفس وإنسانية وكرامة أيضا، دعا الرئيس محمد رشاد مصطفى صاحب "واقعة كمسري" قطار منوف طنطا.

يذكر أن محافظ المنوفية كرم العامل الذي ضرب من قبل الكمساري أمام ابنته فيما أحال وزير النقل الكمساري للتحقيق.

في لفتة إنسانية عظيمة تؤكد إن #حياة_كريمة مبادرة لعزة النفس وكرامة المواطن المصري..

الرئيس السيسي وجه دعوة للمواطن "محمد رشاد مصطفى" صاحب واقعة "كمسري قطار منوف - طنطا" لحضور احتفالية انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة والذي حضر الاحتفالية بالفعل pic.twitter.com/rOhA22xyal — dmctv (@dmctv) July 15, 2021

اللي جالس ده محمد رشاد

تم توجيه الدعوة له من الرئيس السيسي لحضور مؤتمر حياة كريمة...محمد رشاد الذي تم التعدي عليه أمام بنته في واقعة القطار يجلس في أوائل الصفوف بجوار رئيس الوزراء ليسترد له الرئيس كرامته.#خلص_فيك_الكلام_ياريس🌷⁦❤️⁩⁦🇪🇬⁩ pic.twitter.com/UVgHfjJBTW — منصور مصطفي مصطفى (@jlBAKOqqSF8CEzz) July 15, 2021

وذكرت مؤسسة "حياة كريمة" في بيان، أن أجندة المؤتمر تشهد عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح "حياة كريمة"، وبداياتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

وكان السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في عام 2021 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.

المصدر: RT