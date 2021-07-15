وزارة الصحة المصرية تكشف حالة وائل الإبراشي الصحية

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

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وقال في تصريحات لموقع "الوطن" إن الحالة الصحية له ممتازة للغاية ولكن كورونا عقب الشفاء منه يترك صدمة لدى المتعافي.

وتابع: الرئة تماثلت للشفاء بدرجة عالية وأصبح هناك استغناء عن الأكسجين نهائيا، لافتا إلي أنه نفسيا غير مؤهل للرجوع للشاشة في الوقت الحالي.

وقال إن الحالة الصحية للإبراشي جيدة جدا، ولا صحة للأحاديث المنتشرة عن تدهور حالته، لافتا إلى شفائه من فيروس كورونا.

يشار إلى أن الإبراشي أصيب قبل أشهر بفيروس كورونا ودخل المستشفى نتيجة تبعات الفيروس التي أدت لعدم قدرته على التنفس بصورة طبيعية، وغادر المستشفى في وقت لاحق.

المصدر: الوطن