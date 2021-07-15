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تونس.. سطو على بنك ينفذه قاصر من عائلة ميسورة

مجتمع

تونس.. سطو على بنك ينفذه قاصر من عائلة ميسورة
Reuters
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ألقت الجهات المختصة في تونس القبض على قاصر بتهمة السطو على فرع بنك عمومي بجهة المنيهلة في ولاية أريانة.

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وعلم موقع "موزاييك" أن "أعوان الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية تمكنوا من إلقاء القبض على الشخص المشتبه في تورطه في السطو على فرع بنك عمومي بجهة المنيهلة".

وحسب المعطيات المتوفرة فإن مفاجأة في هوية الشخص المتورط في العملية، إذ تبين أنه شاب قاصر ومن عائلة ميسورة الحال وقد تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي لا يفوق 10 آلاف دينار تونسي، باستعمال مسدس مزيف.

وتقرر الاحتفاظ بالشاب على ذمة التحقيق للكشف عن أسباب الجريمة.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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