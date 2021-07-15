بالصور.. كويتية تعتصم مع أطفالها أمام مؤسسة البترول للمطالبة بتوظيفها وزوجها ومغردون يعلقون (صور)

أثارت صور لمواطنة كويتية وهي تعتصم مع أطفالها أمام مؤسسة البترول في العاصمة الكويتية وذلك للمطالبة بتوظيفها وزوجها الجدل في موقع "تويتر".

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ونشرت صحيفة "المجلس" الكويتية على صفحتها في "تويتر" تغريدة جاء فيها "مواطنة تعتصم مع أطفالها أمام مؤسسة البترول للمطالبة بتوظيفها وزوجها" مرفقة بصورتين للأم وأطفالها وهي تحتج أمام المؤسسة.

أحد المغردين علق على الصورة بالقول "أصحاب شركات البترول هم المستفيدين من تشغيل الوافدين لأنهم ياخذون فلوس على كل واحد قبل استلامه للعمل بالكويت يعني متاجره بالبشر ولأن شهادتهم العلمية غير معتمدة ومزورة فلا رقابة عليهم أما تكويت الوظايف فإنه خساره لهذه الشركات البتروليه وفيها مسؤولين سابقين بالبترول".

صور / مواطنة تعتصم مع أطفالها أمام مؤسسة البترول للمطالبة بتوظيفها وزوجها. pic.twitter.com/fnMky7O4HU — المجلس (@Almajlliss) July 15, 2021

وقال آخر "المهندس الكويتي بياخد معاش (2000) دينار أماالوافد (400) دينار ده سبب الاتجاه للوافد".

بينا طالب مغرد بأن يكون العمل في القطاع النفطي فقط للكويتيين "هذا اقتصاد الدولة المفروض ما يشتغل فيه إلا الكويتيين".

المصدر: "تويتر"+"RT"