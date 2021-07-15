مصر.. الفنان أحمد الفيشاوي يثير ضجة كبيرة بسبب سخريته من محمد رمضان (فيديو)

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجدل بفيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستغرام" بعد نشره فيديو يسخر فيه من الفنان محمد رمضان.

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ونشر الفيشاوي الفيديو لمحمد رمضان وهو يسبح على أنغام أغنية عبد الباسط حمودة "أنا مش عارفني" دون أن يعلق على الفيديو بأي شيء.

وكان الفيشاوي طرح أغنية ضد محمد رمضان بعنوان "نمبر 2" للسخرية من الفنان محمد رمضان، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وقتها، حيث شهدت الفترة الماضية خلافات بين الفنانين بسبب تصريحات محمد رمضان حول كونه "نمبر 1".

المصدر: الوطن