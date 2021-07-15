رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا يرد على مزاعم نشطاء حقوق الحيوان حول ذبائح العيد

قال رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف، إنه يتم تعليب لحوم ذبائح عيد الأضحى، بما في ذلك خلال الحج في السعودية، لترسل إلى الدول الفقيرة كمساعدات إنسانية.

وأضاف المفتي: "إذا تحدثنا عن الحج في العربية السعودية حيث يتواجد ملايين الحجاج، فهناك مصانع متخصصة تعالج لحوم الأضاحي وتصنع منها المعلبات. وبعد ذلك يتم توزيعها على المحتاجين في الدول الفقيرة، وفي المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وتابع كرغانوف القول، إنه يوجد لكل دار إفتاء في روسيا، شريك يقوم بتنفيذ عمليات ذبح الأضاحي، وفقا لمعيار الذبح الحلال. وفي ظروف وباء كورونا، يمكن للمسلمين اختيار الأضاحي عبر الإنترنت، لتقوم المؤسسة المختصة بتنفيذ عملية الذبح وفق الأصول، ومن ثم توصيل اللحوم إلى منازلهم.

في وقت سابق، انتشرت آراء تزعم بأن الأضاحي في عيد الأضحى تؤدي إلى قتل عدد كبير من الحيوانات بشكل لا مبرر له، لأن لحومها لا تستخدم وتتعرض للتلف. على سبيل المثال نشرت منظمة التعامل الأخلاقي مع الحيوانات (PETA)، مرات عديدة على "تويتر" انتقادات للذبح الجماعي للماشية، فضلا عن دعوات للاحتفال بهذا العيد بطعام نباتي.

المصدر: نوفوستي