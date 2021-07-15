"سكوتر" يقتل عالما روسيا

أصيب إيفان بيغاريف وهو أستاذ في العلوم البيولوجية ومتخصص في مجال فسيولوجيا النظر وعلم وظائف الأعضاء في حادث أثناء تنقله بدراجة هوائية.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن العالم الروسي البالغ من العمر 80 عاما، كان يستقل دراجته حينما اصطدم في أحد المنعطفات بسكوتر قرب جامعة موسكو الحكومية، فوقع واصطدم رأسه بالإسفلت.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن زملاء هذا العالم الشهير تفاصيل عن الحادثة، مشيرين إلى أنه مضى إلى العمل على دراجة، واصطدم في الطريق المخصص للدراجات بسكوتر كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وأفيد بأن الاثنين تعرضا لإصابات خطيرة ونقلا إلى المستشفى فاقدي الوعي، وقد أجريت عملية جراحية للعالم المسن، إلا أنه توفى إثرها.

يشار إلى أن إيفان بيغاري كان عمل في معهد مشاكل نقل المعلومات منذ تأسيسه، وهو مؤلف فرضية حول التشخيص الذاتي للجسم أثناء النوم، أو ما يعرف بـ "نظرية النوم الحشوي".

المصدر: МК