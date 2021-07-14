وزارة النقل المصرية ترد على فيديوهات الاشتباك بين بائعي تذاكر قطارات وركاب

أصدرت وزارة النقل المصرية يوم الأربعاء، بيانا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من فيديوهات تظهر مشاجرات بين عدد من بائعي تذاكر القطارات مع ركاب.

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وجاء ذلك على خلفية تداول الفيديو الخاص ببائع التذاكر في قطار 541 ركاب منوف - طنطا وحديث إحدى السيدات عن اعتداء بائع التذاكر على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة وكذلك الفيديو الخاص بقيام أحد الأشخاص بالحديث عن عدم اعتداء بائع التذاكر على المواطن في هذه الواقعة بالإضافة إلى فيديو ثالث يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد بائعي التذاكر على موظف عام.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

1. وزارة النقل تؤكد على احترامها التام لكافة جمهور الركاب وكافة مؤسسات الدولة والتصدي بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب حيث أن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

2. يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتناول مثل هذه الوقائع وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

3. تؤكد وزارة النقل أن بائعي التذاكر ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذي يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

4. تؤكد وزارة النقل أن قيام كمسارية القطارات بتحصيل ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية التي هي أموال الدولة وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام وأن كافة التعليمات التي تصدر لكافة الكمسارية وكافة موظفي السكة الحديد هو أن يكون التعامل في كافة المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون.

ناصر حاتم

المصدر: RT