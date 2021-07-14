مصر.. في لفتة طيبة: محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف

استقبل إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في مصر، اليوم الأربعاء صاحب واقعة تعدي كمساري قطار منوف، محمد رشاد وبصحبته ابنته ملك.

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وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد لما بدر من تصرفات تجاه المواطن، مشيدا بمستواه الأخلاقي والتعامل مع الموقف بانضباط وثبات، كما قرر صرف مساعدة مالية عاجلة له.

من جانبه، أعرب محمد رشاد عن سعادته بهذه اللفتة الطبية وحرص محافظ المنوفية على التواصل معه لمقابلته.

من الجدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدى الشركات ويذهب إلى قرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.

RT

وشهدت مصر غضبا واسعا بعد تداول فيديو لواقعة اعتداء كمسري على مواطن في قطار منوف لعدم دفع غرامة التذكرة، تبع حالة الغضب تحركات سريعة من قبل قيادات وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد الذين أطلقوا تحقيقات في واقعة قطار المنوفية لمعرفة كواليس ما حدث في القطار.

ناصر حاتم

المصدر: RT