مصر.. 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج من الإدمان خلال شهرين

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، اليوم الاثنين، رسما بيانيا يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير حتى يونيو 2021.

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ووفقا لبيانات الصندوق فقد بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 63540 حالة ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1669 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات" وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

وجاء من الرسم البياني أنه خلال شهري مايو ويونيو 2021 تقدم 6022 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان ما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، الذي سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره.

ومن المقرر بداية العام المقبل تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.

ناصر حاتم

المصدر: RT