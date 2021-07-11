السلطات تجري تحقيقا في حادثة سقوط رضيع من بناية في موسكو

تجري السلطات الروسية تحقيقا في حادثة "التسبب في الموت عن طريق الإهمال" بعد العثور على جثة طفل رضيع جراء سقوطه من مبنى سكني في شمال موسكو.

وقالت كبيرة مساعدي رئيس مقر المحكمة الجنائية الدولية في موسكو، يوليا إيفانوفا، "بدأنا تحقيقات قضية جنائية على أساس جريمة.. التسبب في الوفاة بسبب الإهمال".

وأضافت، "ثبت من التحقيقات أن الأم كانت مشتتة لفترة من الوقت والطفل بقي في الغرفة مع أخ يبلغ من العمر 13 عاما يعاني من مرض عقلي".

والآن يقوم المحققون باستجواب الوالدين، وصدر أمر بإجراء فحص طبي شرعي.

المصدر: "نوفوستي"