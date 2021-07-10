بين 44 و47.. درجات حرارة قياسية في الجزائر بهذه الولايات والأرصاد تحذر

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من موجة حر تمس المناطق الشمالية تصل درجات الحرارة فيها تحت الظل إلى 44 درجة.

وأوضح بيان المصالح في نشرية أن موجة الحر ستكون بداية من منتصف نهار يوم الأحد إلى غاية التاسعة من ليلة الاثنين.

وأشارت إلى أن الولايات المعنية هي كل تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، وباتنة.

كما أفادت بأن كل من ولاية غيليزان الشلف وعين الدفلى ستشهد إرتفاع محسوس في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 46 و47 درجة تحت الظل طيلة مدة صلاحية النشرية.

المصدر: موقع "النهار" الجزائري