مصر.. أول ظهور للفنانة المصرية جيهان فاضل بعد الجدل حول عملها في كندا (فيديو)

ظهرت الفنانة المصرية المشهورة جيهان فاضل لأول مرة بعد الجدل حول اعتزالها الفن وعلمها في أحد المحال في كندا.

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ظهرت جيهان فاضل في فيديو وهي توزع البطيخ في أحد المهرجانات في مدينة كاليجاري بحضور حشد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك.

ووفقا لموقع صحيفة "الوطن" فإن جيهان فاضل شاركت في مهرجان تنظمه إحدى الجمعيات في كاليجاري للجاليات العربية هناك وتحديدا الجالية المصرية التي مثلها عدد من المشروعات والمطاعم التي عرضت المأكولات المصرية مثل الفول والفتة والعرق سوس والبطيخ والمنتجات الغذائية المصرية بالإضافة إلى الملابس التراثية البدوية وغيرها.

وتمتلك جيهان فاضل "سوبر ماركت" في مدينة كاليجاري بكندا يحمل اسم "طيبة"، وهو ما يؤكد أنها لا تعمل "كاشير" في المتجر ولكنها شريكة فيه وتتولى إدارته وتخصص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية ويلقى إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية هناك.

المصدر: الوطن