مصر.. انفعال الفنانة دينا الشربيني بسبب سؤال عن عمرو دياب (فيديو)

انفعلت الفنانة دينا الشربيني وانسحبت من أمام الكاميرات، في عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذي أقيم مساء أمس، بإحدى دور العرض، بسبب سؤال عن عمرو دياب.

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ووجه أحد المراسلين، سؤالا للفنانة دينا الشربيني، حول لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟ الأمر الذي أزعجها للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات، قائلة: " انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا".

وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية