الرئاسة المصرية تكشف سبب تعرض دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي لتليف الرئة

كشف مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، عن وجود تداعيات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي وصل عددها إلى 43 عرضا.

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ورد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن، على سؤال مقدم البرنامج حول نسبة تعافي المرضى المصابين بتليف الرئتين بعد إصابتهم بكورونا، مثل الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل الإبراشي، قائلا إن نسبا قليلة من الحالات تصل من 10% إلى 15% هي التي تظل تعاني من بعض الأعراض عقب التعافي من كورونا، التي تشمل وجود ألم في بعض مناطق الجسم، وبذل مجهود أقل، وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة، وهذه التليفات قد تشفى سريعا في بعض الحالات، وهناك حالات تحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي مرة أخرى.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن هناك معركة شديدة بين الفيروس ومناعة الأشخاص، مما يترك تليفات شديدة في بعض الحالات، لافتا إلى أن الرئة تعود إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى بنسبة 100%، لأن هذا التليف مختلف عن التليفات المناعية، التي تستمر مدة طويلة.

وتابع: "الهدف الأساسي بيكون وقف التليفات مش منعها، وفي حالات مدة التليف فيها بتكون عالية جدا ودي بتحتاج وقت طويل عشان تتعالج وبيتم استخدام الأكسجين بكمية كبيرة لعلاج التليف".

المصدر: الوطن