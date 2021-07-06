مصر.. رسائل غامضة للفنانة المصرية سحر كامل قبل وفاتها بساعات

نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الرسائل الغامضة للفنانة سحر كامل، التي تفاجأ الجميع بوفاتها أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ51 عاما، إثر أزمة قلبية.

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وكانت آخر رسالة لها عبر "فيسبوك" قبل وفاتها بساعات غامضة وغير مفسرة حتى الآن فكتبت: "واضح مالكش كلمة".

وقبل هذا البوست بـ3 أيام نشرت الفنانة الراحلة دعاء لوالديها قائلة "ارحم أبي وأمي بحق يوم الجمعة والأيام المفترجة دي واغفر لهم واجعل مثواهم الجنة"، وتفاعل معها متابعوها، متمنين الرحمة والمغفرة لوالديها التي لحقت بهما بعد الدعاء لهما بـ72 ساعة.

وقبل ذلك تنوعت منشورات سحر فقد نشرت يوم 26 يونيو قائلة "الكلاب تعوي والقافلة تسير وعلى الأصل دور..."، وقبلها في 30 أبريل كتبت "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد افترى.. ربنا على الظالم".

وسحر كامل ممثلة مصرية، عملت بأدوار مساعدة وثانوية، بدايتها كانت عام 1979 بدور "آمال" في فيلم "الباحثة"، كما شاركت في عدد من الأعمال أبرزها فيلم "الناظر"، الذي اشتهرت فيه بإيفيه "الله وانا مالي يا لمبي".

كما اشتهرت سحر بجملة "أديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة" في فيلم وش إجرام للفنان محمد هنيدي.

المصدر: الوطن