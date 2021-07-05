بعد 75 عاما من الزواج.. جيمي وروزالين كارتر يتحدثان عن زواجهما "الاستثنائي"

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين عن زواجهما المستمر 75 عاما، مشيرين إلى أنهما قضيا أغلب وقتهما مع بعضهما البعض خلال جائحة كورونا.

وقال الزوجان في تصريح لشبكة ABC الأمريكية بمناسبة الذكرى الـ75 لزواجهما، إن "هذا الوقت الذي قضيناه معا ساهم في زيادة التقارب بيننا".

وأضافا: "على مدار 75 عاما من الزواج، تعمقنا دائما في حبنا لبعضنا البعض".

وقال جيمي كارتر الرئيس الـ39 للولايات المتحدة: "بالكاد غادرنا منزلنا (خلال فترة الجائحة)"، مشيرا إلى أنه "قبل ذلك، لم نقض الكثير من الوقت معا بسبب السفر العائلي وما إلى ذلك".

وأعربت روزالين كارتر عن سعادتها لقضاء هذا الوقت مع زوجها، قائلة: "لقد كنا أنا وجيمي فقط.. لقد كان ذلك رائعا حقا".

جيمي وروزالين كارتر يعرفان بعضهما البعض معظم حياتهما، حيث عاشا بالقرب من مسقط رأسهما في بلينز، وكانت روزالين كارتر صديقة روث، شقيقة جيمي الصغيرة.

تتذكر روزالين كارتر ذات الـ93 عاما: "قضيت وقتا طويلا في ذلك المنزل (عائلة جيمي)، وجيمي كان جيدا مع روث وكان يكتب لها رسائل بشكل دائم، وهي كانت دائمة الحديث عنه.. كانت صورته معلقة على الحائط في غرفة نومها، وقد وقعت في حب تلك الصورة".

وأشار جيمي كارتر إلى أنه بعد لقائه الأول بروزالين، قال لوالدته "هذه هي الفتاة التي أريد أن أتزوجها!".

وأضاف أن الزواج من روزالين "كان أهم شيء في حياته".

وتزوج جيمي وروزالين كارتر في الـ7 من يوليو 1946 في كنيسة ميثودية في بلينز بعد تخرج جيمي كارتر من الأكاديمية البحرية الأمريكية.

المصدر: ABCNEWS