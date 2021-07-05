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المكسيك: 4 قتلى و3 جرحى بإطلاق نار في ملعب لكرة القدم

مجتمع

المكسيك: 4 قتلى و3 جرحى بإطلاق نار في ملعب لكرة القدم
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سيارة شرطة في بلدة كويرنافاكا المكسيكية
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون بإطلاق مجهولين النار في ملعب للكرة ببلدة كويرنافاكا بولاية موريلوس أثناء مباراة للهواة.

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وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع ليلة الأحد إلى الاثنين في الملعب التابعة لمجمع فلوريس ماغون في كويرنافاكا.

وأوضح موقع Silla Rota الإخباري أن مسلحين دخلوا الملعب أثناء المباراة وأطلقوا النار على المشاهدين قبل أن يلوذوا بالفرار بواسطة سيارة ودراجتين ناريتين.

يذكر أن المنطقة التي وقع فيها الحادث سبق أن كانت مرارا مسرحا لواقعات مرتبطة بالجريمة المنظمة.

المصدر: "نوفوستي"

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