الفلبين.. العثور على رضيع في حقيبة معلقة على سياج أحد المنازل يثير صدمة في البلاد

شهدت مدينة نورالا الفلبينية واقعة حزينة تسببت في صدمة في البلاد، بعدما فوجىء أحد السكان بطفل حديث الولادة في حقيبة معلقة على سياج الحديقة الخلفية لمنزله.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن الحادثة سببت حزنا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفلبين، حيث طالب المستخدمون الأم بالعودة إلى طفلها الرضيع.

وأوضحت ماري كريس ديلا كروز التي تسكن في المنطقة قائلة: "في الصباح الباكر سمعنا صوت طفل يبكي، كان الأمر غريبا لأنه لم يكن لدينا طفل في المنزل.. بحثنا عن مصدر الصوت الذي قادنا إلى البوابة الأمامية، حيث عثرنا على حقيبة ظهر زرقاء معلقة على السياج خارج المنزل".

وتابعت: "كان هناك شيء يتحرك في الحقيبة.. كان الطفل".

وسارع السكان بنقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه، حيث كشفت الفحوص الطبية عن أنه بخير بصرف النظر عن إصابته بالجفاف قليلا.

وأخذ الرضيع المجهول من قبل مسؤولي الخدمات الاجتماعية المحلية التي بدأت البحث عن والديه.

وقال متحدث باسم إدارة الرعاية الاجتماعية في نورالا: "الطفل سيكون تحت رعايتنا حتى بعد العثور على الوالدين".

وأضاف: "نذكر فقط الجميع بأن الآباء الذين يواجهون صعوبات يمكن أن يطلبوا منا دائما المساعدة إذا كانوا لا يعرفون ماذا يفعلون لأطفالهم بدلا من تركهم بمفردهم، والتخلي عنهم".

المصدر: "ديلي ستار"