مصر.. ورثة نور الشريف يقاضون محل حلويات شهير

أحالت المحكمة الاقتصادية في مصر لعدم الاختصاص، دعوى الفنانة بوسي أرملة الفنان الراحل نور الشريف ضد محل حلويات شهير، استخدم مشهدا لنور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي.

وقالت المحكمة الاقتصادية إنها قررت إحالة الدعوى من الدائرة الاستئنافية إلى دائرة ابتدائية لعدم الاختصاص وتحديد أول جلسة 7 يوليو.

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وكشفت أوراق الدعوى أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية، للإطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحل حلويات شهير أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي.

واستندت الدعوى التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف إلى المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002، التي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم.

ويخول لهم القانون الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

كما يمنحهم الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية