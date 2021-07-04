فنانة عراقية تهاجم مقترحا لتعديل قانون الأحوال الشخصية

انتقدت الفنانة العراقية شذى حسون مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي يناقشه البرلمان تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.

وقالت الفنانة العراقية في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" إن "القانون الجديد فيه إجحاف كبير للمرأة، لأنه يحرم الأم من حضانة ابنها الذي سهرت عليه الليالي"، متحملة كل التعب والألم.

وأضافت أن الأب يأتي في سن الـ7 سنوات ويأخذ نجله والأدهى أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الحضانة إلى الجد والد الأب حتى لو كان عمره 90 سنة.

ووصفت حسون مقترح التعديلات الجديدة بأنه تعدي على قيم الأمومة متعجبة من أن مشروع التعديل يسقط حضانة الطفل عن الأم التي تتزوج بعد طلاقها ويهبه للأب حتى لو كان متزوجا.

وتابعت أن القانون فيه تحيز ضد المرأة، لافتة إلى أن الطفل فرد من المجتمع ويحتاج إلى تربية وحنان الأم، وهي الأكفأ في إعطائه ما يحتاجه.

وتعرضت التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية في العراق لانتقادات واسعة خاصة من قبل الحركات النسائية التي طالبت البرلمان بعدم إقراره باعتبارها مناهضة لحرية وحقوق السيدات العراقيات، كما أنه يضر بالطفل من خلال إبعاده عن أمه.

وانهالت التعليقات من جانب متابعي شذى حسون التي تهاجم مقترحات تعديل القانون واعتبر أغلبيتهم أنها غير منصفة ولا عادلة.

وكان مجلس النواب العراقي أنهى الخميس الماضي القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

المصدر: "إنستغرام"+السومرية