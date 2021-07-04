مصر.. عجوز ثمانينية تعترف بقتل زوجها وتكشف السبب

اعترفت عجوز مصرية في الثمانينات من عمرها للشرطة بأنها قتلت زوجها بعد أن ضربته بعكاز على رأسه لأنه كان دائما يضربها ويشتمها.

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وقالت العجوز عن زوجها خلال التحقيق إنه كان "إنسان لسانه طويل كان بيشتمني وبيضربني على طول وآخر مرة ضربني بالعكاز بقوة، عشان كده اتخنقت منه وخطفت العكاز وضربته على دماغه فوقع على الأرض".

ووجهت للعجوز تهمة قتل زوجها عمدا وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميا، واستدعت النيابة 3 من شهود العيان على الحادث من جيرانهما في مدينة نصر.

وحاولت العجوز التماسك خلال التحقيق لكنها سرعان ما انهارت من البكاء بعد دقائق من مواجهة النيابة لها بأدلة الاتهام، وعرضت عليها العكاز الملطخ بالدماء فقالت "إنه خاص بزوجها وإنه ضربها على ظهرها ما أصابها بألم شديد وبعدها أسرعت نحوه تمكنت من استخلاص العكاز منه وهشمت رأسه به فسقط على الأرض جثة هامدة وحضر جيرانهما خلال المشاجرة وأبلغوا الشرطة".

المصدر: "الوطن"