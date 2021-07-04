"دار الإفتاء" المصرية تحذف تعليقات "مسيئة" على منشور "حرمة" التحرش

أثار منشور دار "الإفتاء المصرية" في موقع "فيسبوك" حول "حرمة" التحرش الجنسي، جدلا واسعا، وخلق تباينا في الآراء لدى المعلقين.

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وبحسب موقع "القاهرة 24"، هذا ما دفع إدارة الصفحة الرسمية لـ"دار الإفتاء المصرية" في "فيسبوك" إلى حذف بعض التعليقات "المسيئة"، والتي "تدعو إلى التحرش، وتلقي باللوم على لبس الفتيات".

وجاء ذك بعد أن اعتبر البعض في تعليقاته على هذا المنشور، أن "التحرش ليس حراما من الأساس"، وبعضهم ألقى اللوم على "لبس الفتيات"، وفق "القاهرة 24".

وكانت دار الإفتاء في مصر قد أكدت أن التحرش الجنسي "حرام شرعا"، مشيرة إلى أن هذا التصرف هو من "كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون".

المصدر: RT + "القاهرة 24"