الإفتاء المصرية توضح شروط مزاولة مهنة الـ"يوتيوبر" (فيديو)
Reuters
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أوضحت دار الإفتاء المصرية الشروط الشرعية لجواز مزاولة مهنة "اليوتيوبر".
وأجاب الداعية عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار، عن سؤال مشاهدة عبر قناة "الحياة"، قالت: "أنا وأختي أنشأنا قناة طبخ على موقع "يوتيوب" بهدف توسيع الرزق، فما الحكم الشرعي؟".
وقال عثمان: "إنه طالما أن الأمر ليس به أي شيء خادش للحياء أو يشين الأخلاق أو يدعو إلى حرام، فلا يوجد مشكلة".
وأضاف: "سواء الطبخ أو غيره، المهم أن يكون ذلك في حدود الأدب والأخلاق، ولا يخدش حياء، ولا يضيع مبادئ المجتمع وعاداته وتقاليده".
المصدر: وسائل إعلام مصرية