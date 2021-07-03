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الإفتاء المصرية توضح شروط مزاولة مهنة الـ"يوتيوبر" (فيديو)

مجتمع

الإفتاء المصرية توضح شروط مزاولة مهنة الـ
Reuters
الإفتاء المصرية توضح شروط جواز العمل الـ"يوتيوبر"
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أوضحت دار الإفتاء المصرية الشروط الشرعية لجواز مزاولة مهنة "اليوتيوبر".

وأجاب الداعية عويضة عثمان أمين الفتوى بالدار، عن سؤال مشاهدة عبر قناة "الحياة"، قالت: "أنا وأختي أنشأنا قناة طبخ على موقع "يوتيوب" بهدف توسيع الرزق، فما الحكم الشرعي؟".

وقال عثمان: "إنه طالما أن الأمر ليس به أي شيء خادش للحياء أو يشين الأخلاق أو يدعو إلى حرام، فلا يوجد مشكلة".

وأضاف: "سواء الطبخ أو غيره، المهم أن يكون ذلك في حدود الأدب والأخلاق، ولا يخدش حياء، ولا يضيع مبادئ المجتمع وعاداته وتقاليده".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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