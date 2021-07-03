 
مباشر

توقيف سعودي صور وأهان نساء يمارسن الرياضة

مجتمع

توقيف سعودي صور وأهان نساء يمارسن الرياضة
Reuters
السلطات الأمنية السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr3s

أوقفت السلطات الأمنية السعودية مواطنا أقدم على تصوير مجموعة من النساء يمارسن رياضة ركوب الدراجة، وتلفظ بألفاظ تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهن يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقال الكريديس إن مواطنا في العقد الثالث من عمره، أقدم على ذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسة مدنية في أحد المواقع بالرياض. 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا