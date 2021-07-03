توقيف سعودي صور وأهان نساء يمارسن الرياضة

أوقفت السلطات الأمنية السعودية مواطنا أقدم على تصوير مجموعة من النساء يمارسن رياضة ركوب الدراجة، وتلفظ بألفاظ تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهن يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

وقال الكريديس إن مواطنا في العقد الثالث من عمره، أقدم على ذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسة مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

المصدر: واس