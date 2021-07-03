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في لقطة طريفة.. بن زايد يحمل حفيده عاليا خلال افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية بمصر

مجتمع

في لقطة طريفة.. بن زايد يحمل حفيده عاليا خلال افتتاح قاعدة
Reuters Handout .
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
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في لقطة طريفة وأثناء افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية على البحر المتوسط بمصر، حمل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، حفيده عاليا، بعد أن تعذر على الأخير رؤية القاعدة بشكل واضح.

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وحضر محمد بن زايد الفعالية برفقة اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة، حيث وقف أصغرهما بجوار ولي العهد يستمع إلى ما تم إنجازه في القاعدة العسكرية.

هذا ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي افتتح القاعدة، بتصوير الأطفال الصغار أمام الطائرات والسفن، قائلا: "صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم".

المصدر: "الوطن"

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