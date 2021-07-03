مفتي تونس يحسم الجدل حول إلغاء شعيرة الأضحية

قال مفتي تونس، عثمان بطيخ، إن "الأضحية هي شعيرة دينية لا يمكن التخلي عنها، إلا أن التبرع هو واجب ديني ووطني لمن يستطيع".

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وجاء ذلك في حوار للمفتي مع صحيفة "الصباح"، ضمن رده على دعوات تطالب الأئمة ودار الإفتاء بإصدار موقف واضح من مسألة إمكانية إلغاء شعيرة الأضحية والتبرع بثمن الأضاحي لدعم المجهود الوطني في مكافحة جائحة كورونا.

وفي سياق منفصل، شدد عثمان بطيخ على أن "كل من يتعمد الإضرار بنفسه أو بغيره، خاصة عندما يتأكد من إصابته بفيروس كورونا ولكنه لا يفصح عن ذلك ويتعمد مخالطة غيره، فقد ارتكب معصية كبيرة".

المصدر: صحيفة "الصباح"