 
مباشر

مفتي تونس يحسم الجدل حول إلغاء شعيرة الأضحية

مجتمع

مفتي تونس يحسم الجدل حول إلغاء شعيرة الأضحية
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الأعلام التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqzp

قال مفتي تونس، عثمان بطيخ، إن "الأضحية هي شعيرة دينية لا يمكن التخلي عنها، إلا أن التبرع هو واجب ديني ووطني لمن يستطيع".

إقرأ المزيد
الإفتاء المصرية توضح ما إذا كان
الإفتاء المصرية توضح ما إذا كان "يجوز اشتراك المسيحي مع المسلم في الأضحية" خلال عيد الأضحى المبارك

وجاء ذلك في حوار للمفتي مع صحيفة "الصباح"، ضمن رده على دعوات تطالب الأئمة ودار الإفتاء بإصدار موقف واضح من مسألة إمكانية إلغاء شعيرة الأضحية والتبرع بثمن الأضاحي لدعم المجهود الوطني في مكافحة جائحة كورونا.

وفي سياق منفصل، شدد عثمان بطيخ على أن "كل من يتعمد الإضرار بنفسه أو بغيره، خاصة عندما يتأكد من إصابته بفيروس كورونا ولكنه لا يفصح عن ذلك ويتعمد مخالطة غيره، فقد ارتكب معصية كبيرة".

المصدر:  صحيفة "الصباح"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا