مراهقون يستخدمون عصير الليمون لتزييف اختبارات كورونا للتغيب عن المدرسة

ابتكر عدد من المراهقين حيلة للتغيب عن المدرسة، وذلك باستخدام عصير الليمون لتزييف نتائج اختبارات كورونا لهم وجعلها إيجابية.

وشارك التلاميذ نصائحهم مع العالم من خلال نشر مقطع فيديو وثق مراحل عملية التزييف على TikTok وحصد ملايين المشاهدات.

وتشمل المواد الأخرى التي يسكبها المستخدمون في اختبارات التدفق الجانبي الـ"كوكا كولا" ومعقم اليدين وفاكهة الكيوي وصلصة التفاح.

ويحتوي عصير الليمون على مجموعة متنوعة من الوظائف المهمة بما في ذلك صناعة الخبز والتنظيف والعديد من الوظائف إلا أن التلاميذ استخدموه للحصول على نتائج إيجابية في اختبارات التدفق السريع لفيروس كورونا.

وتم تحذير الطلاب والتلاميذ من استخدام اختراق جديد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه بفضل الاختبارات المزورة تم إعفاء عدد من الطلاب من الدراسة لمدة أسبوعين.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية