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فرنسا.. الحكم بالسجن 6 سنوات على أفراد عصابة سطوا على منزل رجل أعمال سعودي

مجتمع

فرنسا.. الحكم بالسجن 6 سنوات على أفراد عصابة سطوا على منزل رجل أعمال سعودي
AP
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قضت محكمة فرنسية بالسجن 6 سنوات لأفراد عصابة مكونة من 8 أشخاص، بعد إدانتهم بالسطو المسلح على منزل أحد رجال الأعمال السعوديين في باريس.

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وذكرت المحكمة في حكمها أن المتهمين شكلوا عصابة وقاموا بعدة سرقات في باريس خلال الفترة بين 2018 - 2019، وبلغت مجموع مسروقاتهم ما يقارب 5 ملايين دولار .

واعترف المتهمان الأولان بتسلق منازل الأثرياء بعد وضع خطة محكمة مع بقية أفراد العصابة وسرقة مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات من منازل الضحايا باستخدام السلاح.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أنه لم يحضر أي من ضحايا عمليات السطو المحاكمة، وقام رجل الأعمال السعودي بتقديم شكوى مدنية عن المسروقات.

المصدر: سبق

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