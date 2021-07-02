عبرت اللاجئة السورية الكردية، دلوفان مصطفى البالغة 19 عاما، عن سعادتها بتفوقها وحصولها على أعلى درجة في الثانوية العامة في برلين.

وأكدت دلوفان، خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، أن تجربة اندماجها في المجمع الألماني لم تكن سهلة، حيث وصلت ألمانيا عام 2014 مع عائلتها وعملت طوال سبع سنين على تعلم وإتقان اللغة الألمانية لكنها كانت تشعر بأنها "غريبة داخل المدرسة" خاصة عندما يتعرف زملاؤها في المدرسة باسمها حيث قالت: "كانوا عم يستغربوا اسمي شو يعني دولفان؟".

أشارت الفتاة أيضا إلى أن حياتها وتفكيرها تغيرا بعد وصولها إلى ألمانيا، على عكس حياتها في العراق وسوريا. إضافة إلى أنها اعتبرت "الدراسة في برلين أفضل وهناك اهتمام بالمجال الإبداعي للطالب من موسيقى ورسم على عكس الدول العربية التي تعتمد على الحفظ ولا تهتم بالفن والموسيقى".