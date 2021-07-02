مصر.. ظهور نائب "الجن والعفاريت" في أهم اكتشاف أثري يثير الجدل

أثار النائب البرلماني السابق علاء حسانين، المشهور بـ"نائب الجن والعفاريت" الجدل بعد تداول صورة تكشف ظهوره في أهم اكتشاف أثري في الأقصر منذ شهرين.

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وظهر حسانين في اكتشاف المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون"، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

ولم تتضمن البيانات الصحفية أو قائمة المدعوين في اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة اسم علاء حسانين برغم وجوده في الأقصر قبل أيام من إعلان الاكتشاف، وظهور في الصور حضور حسانين الذي لم يكن يحمل أي صفة رسمية حضوره لافتتاح تمثال ضخم في معبد الأقصر بعد ترميمه، وتساءل البعض عن سبب وجود حسانين في الأقصر لعدة أيام وحضوره لكل الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال تلك الفترة.

ووصف عالم المصريات زاهي حواس، ما تردد حول علاقته برجل الأعمال حسن راتب المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لآثار الكبرى" بـ"حديث غوغاء"، متابعا: "سنتخذ الإجراءات القانونية ولن أرد على تلك القاذورات التي تلقى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أكثر واحد أعدت آثار مصر المنهوبة ولا أحتاج لقول ذلك، فالعالم كله يعرف ذلك".

المصدر: الوطن