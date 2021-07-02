من هم الأطفال المحيطون بتمثال الأميرة ديانا؟

كشف يوم أمس الخميس عن تمثال الأميرة البريطانية الراحلة ديانا بعد سنوات من العمل عليه، لكن هذا التمثال البرونزي لا يقف بمفرده، فمن هم الأطفال الثلاثة الذين يحيطون بديانا؟

وفقا لقصر كنسينغتون، يمثل الأطفال معا عالمية وتأثير أعمال الأميرة ديانا عبر الأجيال، فهي كانت راعية لأكثر من 100 جمعية خيرية خلال حياتها.

وأصبحت الأميرة تعرف باسم "ملكة القلوب" بفضل تفانيها في الأعمال الخيرية، والتي تراوحت من أزمة الإيدز إلى الحملات ضد الألغام.

في عام 1987، اشتهرت بمصافحة مريض مصاب بالإيدز في مستشفى ميدلسكس بلندن، متحدية الاعتقاد الخاطئ بأن المرض يمكن أن ينتقل عن طريق اللمس.

وتعليقا على التمثال ومعناه، قال النحات إيان رانك برودلي "كانت ديانا، أميرة ويلز أيقونة أثرت في حياة الناس بجميع أنحاء العالم لذلك كان من دواعي سروري العمل جنبا إلى جنب مع ويليام وهاري على هذا التمثال الذي يحيي ذكرى حياتها".

وأضاف: "أردنا التقاط دفئها وإنسانيتها مع إبراز التأثير الذي أحدثته عبر الأجيال. آمل أن يستمتع الناس بزيارة التمثال والحديقة، وقضاء بعض الوقت لتذكر الأميرة".

كما قال الأميران ويليام وهاري في بيان مشترك: "اليوم، في عيد ميلاد أمنا الستين، نتذكر حبها وقوتها وشخصيتها، وهي الصفات التي جعلتها قوة للخير في جميع أنحاء العالم، حيث غيرت حياة الكثيرين للأفضل... كل يوم، نتمنى لو أنها لا تزال معنا، ونأمل أن ينظر إلى هذا التمثال إلى الأبد كرمز لحياتها وإرثها".

المصدر: "الإندبندنت"





