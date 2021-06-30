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مصر.. تحديد موعد محاكمة تامر أمين بعد إهانة أهالي الصعيد

مجتمع

مصر.. تحديد موعد محاكمة تامر أمين بعد إهانة أهالي الصعيد
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قررت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، للحكم فى اتهام جديد للإعلامي تامر أمين بسب وقذف وإهانة وتجريح والتنمر على أهالي الصعيد.

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وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامي حسين عبد الله، أن الإعلامى تامر أمين قام بسب وقذف أهالي الصعيد، كما طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه.

وأوضحت الجنحة أن الإعلامى قام بسب أهالى الصعيد عبر برنامجه المطلع على قناة النهار، وعليه تم التقدم بالجنحة ضده، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء لنظر جلسات محاكمة المدعي عليه.

المصدر: اليوم السابع

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