مصر.. حسام حبيب يحسم الجدل حول التسجيل المسرب لوالده عن شيرين

قال الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن التسريب الصوتي لوالده حول شيرين صحيح وغير مفبرك.

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وأوضح أن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع زوجته شيرين قائلا: "والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة، لمصالحهم الشخصية"، مضيفا أن الفنانة "لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها".

وأكد: "أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب، وهي أنجح واحدة في الوطن العربي ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى، لأن الحنفية اتقفلت، وهؤلاء غير أسوياء، ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتي، حتى أقرب الناس لي".

وأضاف: "هذا الشخص القريب جدا (والده) مش أول مرة يأذيني، وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل، وهذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقي بالقانون حتى لو كان قريب مني، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت، وللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفني ومنفصلين، وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها".

المصدر: RT