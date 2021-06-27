مصر.. مبادرة للسيسي تهدف لمحاصرة 3 أمراض

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن فحص 900 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية "للعناية بصحة الأم والجنين"، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".

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وفي بيان لها، أشارت هالة زايد إلى أن هذه الفحوصات جرت منذ انطلاق مبادرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مارس 2020 وحتى اليوم الأحد، مؤكدة "استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا".

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن "المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي"، وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري، للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تشمل أيضا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس".

المصدر: "اليوم السابع"