استطلاع رأي: أكثر من نصف الروس موافقون على الحد من سرعة السيارات داخل المدن

أجرى موقع Superjob الإلكتروني الروسي استطلاع رأي سكان روسيا والذي أظهر أن ما يزيد عن نصف الروس يؤيدون فكرة الحد من سرعة سير السيارات في المدينة حتى 30 كيلومترا في الساعة.

وحسب استطلاع الرأي فإن 59% من المواطنين الروس موافقون على تقليص السرعة داخل المدينة أو البلدة حتى 30 كلم/ساعة.

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مع ذلك فإن 25% منهم يصفون تلك الخطوة بأنها مقبولة لكل شوارع المدينة. فيما يرى 34% أنه يجب الحد من السرعة في بعض الشوارع فقط.

وأعرب 25% من المشاركين في استطلاع الرأي عن معارضتهم لتلك الخطوة. أما 13% فيصعب عليهم تقديم الرأي بهذا الشأن.

وقد وافق على الحد من السرعة 24% من المشاركين في استطلاع الرأي في موسكو و25% في بطرسبورغ و26% في مدن كبيرة أخرى .

فيما يتعلق بسائقي السيارات فهناك 19% منهم يوافقون على الحد من السرعة في كل الشوارع. أما 39% منهم فاقترحوا بالحد من السرعة في بعض الشوارع.

يذكر أن استطلاع الرأي شمل 340 مدينة وبلدة وشارك فيها 1600 شخص تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

جدير بالذكر أن السرعة المسموح بها للسيارات داخل المدن الروسية تبلغ 60 كيلومترا في الساعة وفي بعض الشوارع الهامة 80 كلم/ساعة. ويمكن تجاوز تلك السرعة بـ20 كلم/ساعة دون أن تفرض غرامة على صاحب السيارة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا