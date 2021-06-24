مصر.. وسائل إعلام تكشف القصة الكاملة لـ"شيري هانم وزمردة"

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن القصة الكاملة لحياة "شيري هانم" وابنتها "زمردة، بعد أن أودى بهما تطبيق "تيك توك" إلى السجن.

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وأوضح أن المتهمتين شيري هانم وزمردة، تقضيان حاليا فترة العقوبة المقررة من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، وهي السجن 5 سنوات، لإدانة الأم بتسهيل الأعمال المنافية للآداب لابنتها مقابل مبالغ مالية، كانت تحصل عليها، فضلا عن ارتكاب ابنتها زمردة أعمال الدعارة مع آخرين، مقابل مبالغ مادية، وبعلم والدتها وتسهيل منها.

مرت هذه القضية بعدة محطات بداية من رصدهما ثم القبض عليهما في أرض الجولف، مرورا بالتحقيق معهما والاعتراف التفصيلي خاصة من الابنة التي لاقت في النيابة سبيلا للنجاة من والدتها التي حرّضتها على إتيان كل إثم مقابل المال، وصولا للحكم عليهما.

البداية كانت ما رصدته وحدة الرصد بمكتب النائب العام، من غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تنشره المتهمتان، وكان عبارة عن فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وخدشا للحياء العام، فصدر أمر القبض عليهما، وتمكنت قوة من مباحث الآداب من القبض عليهما، يونيو العام الماضي، بمنطقة أرض الجولف، وفي 12 يونيو العام الماضي، صدر أول قرار قضائي بحقهما وهو الحبس على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما النيابة العامة، ارتكاب عدة جرائم منها الاعتداء على قيم المجتمع ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام، واعتياد الابنة ممارسة الدعارة بتسهيل وتحريض من والدتها، وهي الاتهامات التي نفتها الأم جملة وتفصيلا، بينما أقرّت بها الابنة، واعترفت أن والدتها سمحت لها بالزواج عرفيا لمدة 10 أيام مقابل 80 ألف جنيه، ثم تقديم فيديوهات مخلة، وصولا لارتكاب جريمة الدعارة.

أحالت النيابة العامة شيري هانم وزمردة لمحاكمة جنائية أمام المحكمة الاقتصادية، حيث مثلتا أمام القاضية مروة هشام بركات، واعترفت الابنة زمردة في جلسة سرية، بممارسة الدعارة بتحريض من والدتها، وفي 30 سبتمبر 2020 أصدرت القاضية مروة هشام بركات، حكما بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وتقدم محامي شيري هانم وزمردة باستئناف على الحكم الصادر بحقهما، ونظرته المحكمة الأعلى، التي قررت تخفيف الحكم عليهما، للسجن لمدة 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وتبقى أمامهما فرصة وحيدة وهي الطعن أمام محكمة النقض.

المصدر: الوطن