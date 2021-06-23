صندوق "الهولوكوست" ينتقد ممثلا روسيّا علق على صدره شارة تمييز اليهود في ألمانيا النازية

دانت ألا غيربر رئيسة صندوق "الهولوكوست" في روسيا الممثل يغور بيرويف لارتدائه شارة تمييز اليهود في ألمانيا النازية، "احتجاجا على التمييز ضد المواطنين الروس غير المطعمين ضد كورونا".

وقالت غيربر: أعتقد أن هذا انتهاك صارخ، ذلك أن التطعيم وتضارب المواقف منه لا علاقة له بالتمييز على أساس عرقي الذي مارسه الفاشيون".

وأضافت أن ارتداء المرء شارة صفراء اليوم تعبيرا عن دعمه أو رفضه للتطعيم ينتقص من وقع أفدح حدث في تاريخ البشرية.

كما دعت الجميع إلى التخلي عن استخدام رموز لا تمت إلى الوضع الوبائي بصلة واعتبرت أن بيروف بفعلته "يستهزئ بذكرى الستة ملايين شخص قتلوا وعلى صدورهم هذه النجمة الصفراء".

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن بيرويف حضر مراسم تسليم جوائز "تيفي - ملحمة النصر" التلفزيونية في إحدى دور السينما بموسكو، وعلى بدلته النجمة الصفراء اليهودية.

وأعرب الممثل في كلمته عن دعمه للمواطنين الذين لم يخضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا، محذرا من أنهم يمكن أن يتعرضوا للتمييز، مؤكدا أنه لم يتلق التطعيم.

المصدر: "نوفوستي"