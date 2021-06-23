العراق.. وفاة طباخ سقط في قدر الشوربة أثناء تحضيره وجبة عشاء لحفل زفاف!

توفي الطباخ العراقي، عيسى إسماعيل، متأثرا بحروقه، بعد خمسة أيام من تلقيه العلاج، إثر سقوطه في قدر كبير للشوربة خلال عمله بمطبخ قاعة للأعراس، بقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

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وكشف محمد إسماعيل، والد الطاهي الذي فقد حياته، تفاصيل الحادثة الأليمة، موضحا أن ابنه عيسى البالغ من العمر 25 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال كان يقوم بطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة، وانزلق على الأرض ووقع في قدر شوربة الدجاج، وأصيب على إثر ذلك بحروق أفقدته حياته في صباح الاثنين الماضي.

وقال زيرفان حسني، أحد أقارب الطاهي الراحل، لشبكة "رووداو": "المتوفي كان يعمل طباخا منذ 8 أعوام، حيث كان يطهو الطعام في حفلات الأعراس ومجالس العزاء ومختلف المراسيم، ومنذ سنتين وهو يعمل في قاعتي حفلات مقابل 25 ألف دينار في اليوم"ـ لافتا إلى أن "عيسى كان أبا لطفلتين، وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر فقط".

المصدر: "رووداو"