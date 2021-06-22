إيطاليا.. ضبط عيادة طبية غير مرخص بها في جزيرة صقلية

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية ضبط شخص كان يعمل طبيب أسنان بشكل سري دون ترخيص في مدينة ميسينا بجزيرة صقلية.

وقالت الشرطة المالية إنها فتحت تحقيقا مع الرجل بعد أن رصدت تحركات مشبوهة للناس بالقرب من منزله.

واكتشف التحقيق أن الرجل افتتح عيادة طبية غير مرخصة لطب الأسنان مع كل المعدات الضرورية، فيما كان مسجلا خبازا عند الأجهزة الضريبية.

وأشارت الشرطة إلى أنه كان يعمل في ظروف غير متطابقة مع المعايير الصحية المتبعة على مدار عدة سنوات، وكان له عدد من الزبائن الدائمين.

وأوقفت السلطات عمل العيادة ووجهت إلى الرجل تهمة ممارسة النشاط الطبي غير الشرعي.

كما سيتم التحقيق معه لمعرفة مداخيله إذ أنه لم يقدم أي إقرارات ضريبية.

المصدر: نوفوستي